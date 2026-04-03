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Nike Mercurial Vapor 16 Academy
耐克刺客系列 AG 人造草地低帮足球鞋
16% 折让
攻势全开，绿茵利器。Nike Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列 AG 人造草地低帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。
- 显示颜色： 赛车蓝/白色
- 款式： FQ8364-446
Nike Mercurial Vapor 16 Academy
16% 折让
攻势全开，绿茵利器。Nike Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列 AG 人造草地低帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。
非凡触球感
NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。
迅疾表现，强劲抓地
外底融入精心排列的鞋钉，结合后跟 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。
舒适贴合
鞋面采用合成材质，柔韧灵活，支撑有力，让双足贴近足球。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 缓震鞋垫设计
- 显示颜色： 赛车蓝/白色
- 款式： FQ8364-446
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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