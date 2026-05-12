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Nike Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列 IC 室内/球场低帮足球鞋 - 赛车蓝/白色

Nike Mercurial Vapor 16 Academy

耐克刺客系列 IC 室内/球场低帮足球鞋

41% 折让

攻势全开，绿茵利器。Nike Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列 IC 室内/球场低帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。


  • 显示颜色： 赛车蓝/白色
  • 款式： FQ8434-446

Nike Mercurial Vapor 16 Academy

41% 折让

攻势全开，绿茵利器。Nike Mercurial Vapor 16 Academy 耐克刺客系列 IC 室内/球场低帮足球鞋后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，为你提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，助你在比赛中掌控速度和节奏。

非凡触球感

NikeSkin 鞋面搭配 V 字形纹理设计，提供出色控球力，缔造非凡脚感。

迅疾表现，强劲抓地

橡胶外底设计，提供可驾驭街头、球场和室内地面的强劲抓地力。

舒适贴合

鞋面采用合成材质，柔韧灵活，缔造出众支撑力和出色触球感。

产品细节

  • 可驾驭街头、球场和室内地面
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 赛车蓝/白色
  • 款式： FQ8434-446

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