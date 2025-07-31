 
Nike Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列 TF 人造场地低帮足球鞋 - 黑/冰蓝

Nike Mercurial Vapor 16 Club

耐克刺客系列 TF 人造场地低帮足球鞋

¥399
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Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列 TF 人造场地低帮足球鞋采用迅疾设计，缔造出色触球感和非凡舒适感受。即刻上脚，进球得分。合成材质鞋面，在你疾速带球时铸就出众控球表现。


  • 显示颜色： 黑/冰蓝
  • 款式： FQ8446-001

Nike Mercurial Vapor 16 Club

¥399

Club 系列保持一贯的出众品质，无论你是球场新手还是业余爱好者，皆可助你从容上场。Nike Mercurial Vapor 16 Club 耐克刺客系列 TF 人造场地低帮足球鞋采用迅疾设计，缔造出色触球感和非凡舒适感受。即刻上脚，进球得分。合成材质鞋面，在你疾速带球时铸就出众控球表现。

可靠抓地表现

橡胶外底设计，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。

稳固贴合

该鞋款沿袭 Vapor 15 的鞋型，契合足形。经过运动员们多次试穿测试，塑就非凡贴合头和后跟稳固效果。

产品细节

  • 适用于短草人造场地
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 黑/冰蓝
  • 款式： FQ8446-001

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