Nike Mercurial Vapor 16 Elite

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痴迷于追求速度？皆专注于实现迅疾表现。攻势全开，绿茵利器。Nike Mercurial Vapor 16 Elite 耐克刺客系列 AG 人造草地低帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，为你和迅疾过人的精英球员提供强劲支撑力，助力突破后卫线。该鞋款具备出众回弹缓震性能，满足你对尽善尽美的追求。

非凡触球感 Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感，助你在疾速带球或射门终结比赛时实现出色控球表现。该鞋款贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能，塑就出众贴合感。Gripknit 材料，贴合足形，塑就出色触球体验。 迅疾表现，强劲抓地 鱼鳍状抓地设计搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。锋刃形和锥形鞋钉设计，助你在快速切入时轻松急停。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，专为迅疾表现匠心打造。轻盈强韧的 Flyknit-Atomknit 材料有助减轻鞋身重量，提供有力支撑。Gripknit、Atomknit 与 Flyknit 飞织组合材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造出色的触球体验，有助减少磨合时间。