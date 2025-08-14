 
Nike Mercurial Vapor 16 Elite x Air Max 95 SE 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 黑/太阳红

Nike Mercurial Vapor 16 Elite x Air Max 95 SE

耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋

在 Air Max 95 诞生 30 周年之际，Nike Mercurial Vapor 16 Elite x Air Max 95 SE 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋将经典休闲鞋款与疾速 Mercurial 系列巧妙结合，搭载轻薄 Air Zoom 缓震设计，彰显对 Air 的热爱之情。这款特别版鞋款旨在向经典 Air Max 鞋款致敬，将其与出众的 Mercurial 系列相结合。混糅光泽感后跟、刺绣耐克勾标志和外底图案，借鉴自精英球员和伟大球队所穿的元年款战靴。


  • 显示颜色： 黑/太阳红
  • 款式： HV9915-001

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。匠心鞋钉，助你在切入时轻松急停。

非凡触球感

匠心材料打造出色触球感，助你在疾速带球时发挥非凡控球表现，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。

舒适贴合

Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上疾速出色的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合匠心材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造稳固的触球体验，减少磨合时间。

产品细节

  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 缓震鞋垫
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品鞋底采用镀铬处理，在穿着情况下会随时间推移而磨损，这属于正常现象。该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

