Nike Mercurial Vapor 16 Elite x Air Max 95 SE

¥2,399

在 Air Max 95 诞生 30 周年之际，Nike Mercurial Vapor 16 Elite x Air Max 95 SE 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋将经典休闲鞋款与疾速 Mercurial 系列巧妙结合，搭载轻薄 Air Zoom 缓震设计，彰显对 Air 的热爱之情。这款特别版鞋款旨在向经典 Air Max 鞋款致敬，将其与出众的 Mercurial 系列相结合。混糅光泽感后跟、刺绣耐克勾标志和外底图案，借鉴自精英球员和伟大球队所穿的元年款战靴。

迅疾表现，强劲抓地 鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。匠心鞋钉，助你在切入时轻松急停。 非凡触球感 匠心材料打造出色触球感，助你在疾速带球时发挥非凡控球表现，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上疾速出色的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合匠心材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造稳固的触球体验，减少磨合时间。