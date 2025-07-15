Nike Mercurial Vapor 16 Elite By You

¥1,849

Nike Mercurial Vapor 16 Elite By You 耐克刺客系列专属定制人造草地低帮足球鞋助你恣意挥洒设计灵感，充分发挥疾速表现。 从铬金色和荧光色外底到金属感耐克勾标志和粉色主色调，丰富选项任你尽情探索。 为出众回弹的 Mercurial 鞋款融入个性化外观元素，再搭载 Air Zoom 缓震配置，助力引爆疾速。

选择基础配色

有宝石绿和脉冲宝蓝等五种基础配色可选，可择一选取，打造个性化专属配色。

定制外底颜色

从六种纯色中选择外底颜色，可选蒸气绿和透明粉等。 想要外观跃升新层次？ 可以选择铬金色或铬银色，或从三种迷人的渐变荧光色中选择一种。 另有八种外底装饰可供选择。

设计耐克勾颜色

耐克勾标志提供丰富多样的颜色选择。 有 12 种纯色可选，包括亮眼的透明粉、泡沫粉和荷兰橙。 若想要金属感耐克勾标志， 可选金色或银色。 六种不同的渐变色选项巧妙结合酷炫的颜色组合，如宝石绿和明亮紫等。

非凡触球感

Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感。 加大触球面积，助你在疾速运球或射门终结比赛时实现出色控球表现。 该鞋款贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出色抓附性能，塑就出众贴合感。 微型模压纹理结合 Gripknit 材料，贴合足形，塑就出色触球体验。

迅疾表现，强劲抓地

波浪状抓地底纹由一系列逐级排列的鞋钉组成，增加 Air Zoom 缓震配置的接触面积，缔造出色抓地力。 大号鞋钉与传统中号鞋钉高度相同，塑就强劲抓地性能。 波浪形抓地设计搭配革新 V 字形和刀刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

舒适贴合

完整 Flyknit 飞织鞋面，专为迅疾表现匠心打造。 侧面采用轻盈强韧的 Flyknit 飞织面料 Atomknit，可减轻鞋身重量，提供有力支撑。 Gripknit、Atomknit 与 Flyknit 飞织组合面料，打造轻薄出众的 Mercurial 鞋面，缔造精准的触球体验，减少磨合时间。