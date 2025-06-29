Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Kylian Mbappé"
耐克刺客系列姆巴佩男/女天然硬质草地低帮足球鞋
¥1,799
Mercurial 系列鞋款一直是基里安·姆巴佩引爆疾速的赛场利器，帮助他轻松驾驭进球猛攻、敏捷过人和灵活传球动作。Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女天然硬质草地低帮足球鞋匠心饰以精致图案，致敬 2018 年以来陪伴他征战赛场的经典战靴；采用回弹出众的 Air Zoom 缓震配置、抓地力强劲的外底和焕新打造的 Gripknit 材料，助力全速驰骋，制霸球场。
- 显示颜色： 华丽紫/淡象牙白
- 款式： FQ8683-500
Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Kylian Mbappé"
¥1,799
Mercurial 系列鞋款一直是基里安·姆巴佩引爆疾速的赛场利器，帮助他轻松驾驭进球猛攻、敏捷过人和灵活传球动作。Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Kylian Mbappé" 耐克刺客系列姆巴佩男/女天然硬质草地低帮足球鞋匠心饰以精致图案，致敬 2018 年以来陪伴他征战赛场的经典战靴；采用回弹出众的 Air Zoom 缓震配置、抓地力强劲的外底和焕新打造的 Gripknit 材料，助力全速驰骋，制霸球场。
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，解锁基里安疾速风范。匠心鞋钉，助基里安在切入时轻松急停。
非凡触球感
Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感，助力基里安在疾速带球时发挥非凡控球表现，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。
舒适贴合
Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上迅疾出色的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造非凡触球体验，有助减少磨合时间。
设计亮点
- 精致后跟图案
- 耐克勾标志，旨在向基里安的家乡以及 2019 年“Bondy Dreams”球员版本致敬
- 鞋面内侧闪电耐克勾标志和字母组合元素，意在致敬基里安的 2020 年“Rosa”足球鞋
- 火焰图案，灵感源自 2021 年“Flames”球员版本
- 两颗星星，象征法国队在重大赛事中的胜利
- 鞋垫饰有基里安的励志语录
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 华丽紫/淡象牙白
- 款式： FQ8683-500
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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