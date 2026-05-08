第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Mercurial Vapor 16 Elite LV8
耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
19% 折让
痴迷于速度？球场上的巨星亦是如此。Nike Mercurial Vapor 16 Elite LV8 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，为你和迅疾过人的精英球员提供强劲支撑力，助力突破后卫线。采用柔和的细节设计，让你在年度重量级大赛来临之际保持清醒。
- 显示颜色： 浅深红/脉冲宝石蓝
- 款式： IO8214-850
Nike Mercurial Vapor 16 Elite LV8
19% 折让
痴迷于速度？球场上的巨星亦是如此。Nike Mercurial Vapor 16 Elite LV8 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，为你和迅疾过人的精英球员提供强劲支撑力，助力突破后卫线。采用柔和的细节设计，让你在年度重量级大赛来临之际保持清醒。
至静之境
来感受“球场风暴”来临前的宁静时刻。这款 LV8 足球鞋采用令人放松的色调，助你调整呼吸、沉淀思绪，为足球盛会蓄势待发。
出众脚感
Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感。微成型纹理贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现非凡抓附效果，塑就出众贴合感。
迅疾表现，强劲抓地
波浪状抓地设计搭配 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。 V 字形和锋刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。
舒适贴合
Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合 Gripknit 材料，缔造出众触球体验。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 浅深红/脉冲宝石蓝
- 款式： IO8214-850
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。