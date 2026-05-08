Nike Mercurial Vapor 16 Elite LV8

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痴迷于速度？球场上的巨星亦是如此。Nike Mercurial Vapor 16 Elite LV8 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋搭载 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，为你和迅疾过人的精英球员提供强劲支撑力，助力突破后卫线。采用柔和的细节设计，让你在年度重量级大赛来临之际保持清醒。

至静之境 来感受“球场风暴”来临前的宁静时刻。这款 LV8 足球鞋采用令人放松的色调，助你调整呼吸、沉淀思绪，为足球盛会蓄势待发。 出众脚感 Nike Gripknit 粘性材料打造出色触球感。微成型纹理贴合足形，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现非凡抓附效果，塑就出众贴合感。 迅疾表现，强劲抓地 波浪状抓地设计搭配 3/4 掌型 Air Zoom 缓震配置，助你引爆疾速。 V 字形和锋刃形鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。 舒适贴合 Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合 Gripknit 材料，缔造出众触球体验。