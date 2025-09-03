维尼修斯·儒尼奥尔在球场上疾速驰骋时，Mercurial 助他不断攀登新高。Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Vini Jr." 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用渐变设计，巧妙融合维尼修斯出道俱乐部与巴西国家队的配色，象征着他的起点与他所奔赴的荣耀之路。出众回弹的 Air Zoom 缓震配置、抓地力强劲的外底和焕新打造的 Gripknit 材料，助他爆发疾速，书写未来传奇。

显示颜色： 黑/闪亮绿/飞翔蓝/活力黄

款式： IB2356-001