Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Vini Jr."
耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
¥1,799
售罄：
此配色当前无货
维尼修斯·儒尼奥尔在球场上疾速驰骋时，Mercurial 助他不断攀登新高。Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Vini Jr." 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用渐变设计，巧妙融合维尼修斯出道俱乐部与巴西国家队的配色，象征着他的起点与他所奔赴的荣耀之路。出众回弹的 Air Zoom 缓震配置、抓地力强劲的外底和焕新打造的 Gripknit 材料，助他爆发疾速，书写未来传奇。
- 显示颜色： 黑/闪亮绿/飞翔蓝/活力黄
- 款式： IB2356-001
迅疾表现，强劲抓地
鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，解锁维尼修斯疾速风范。匠心鞋钉，助维尼修斯在切入时轻松急停。
非凡触球感
Nike Gripknit 材料打造出色触球感，助力维尼修斯在疾速带球时发挥非凡控球表现，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。
舒适贴合
Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造非凡触球体验，有助减少磨合时间。
产品细节
- 随附收纳鞋袋
- 适用于微湿短草球场
