 
Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Vini Jr." 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 黑/闪亮绿/飞翔蓝/活力黄

设计你的 Nike By You 专属定制产品

售罄：

此配色当前无货

维尼修斯·儒尼奥尔在球场上疾速驰骋时，Mercurial 助他不断攀登新高。Nike Mercurial Vapor 16 Elite "Vini Jr." 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋采用渐变设计，巧妙融合维尼修斯出道俱乐部与巴西国家队的配色，象征着他的起点与他所奔赴的荣耀之路。出众回弹的 Air Zoom 缓震配置、抓地力强劲的外底和焕新打造的 Gripknit 材料，助他爆发疾速，书写未来传奇。


  • 显示颜色： 黑/闪亮绿/飞翔蓝/活力黄
  • 款式： IB2356-001

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉搭配 Air Zoom 缓震配置，解锁维尼修斯疾速风范。匠心鞋钉，助维尼修斯在切入时轻松急停。

非凡触球感

Nike Gripknit 材料打造出色触球感，助力维尼修斯在疾速带球时发挥非凡控球表现，无论天气潮湿还是干燥，皆可实现出众抓附性能。

舒适贴合

Flyknit 飞织鞋面，专为赛场上势破疾速的精英球员打造，营造稳固贴合感。结合 Gripknit 材料，打造轻盈出众的鞋面，缔造非凡触球体验，有助减少磨合时间。

产品细节

  • 随附收纳鞋袋
  • 适用于微湿短草球场
