 
Nike Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列 AG 人造草地低帮足球鞋 - 海洋深蓝/爆炸粉

Nike Mercurial Vapor 16 Pro

耐克刺客系列 AG 人造草地低帮足球鞋

15% 折让

准备好疾速驰骋了吗？Nike Mercurial Vapor 16 Pro 耐克刺客系列 AG 人造草地低帮足球鞋专为那些希望在比赛中保持快节奏的球员打造。鞋款后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，同时提供强劲支撑力，助你突破后卫线，为比赛全力以赴。Flyknit 飞织鞋面，塑就轻盈脚感，助你展现出色表现，球技跃升新层次。


  • 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉
  • 款式： FQ8684-301

Nike Mercurial Vapor 16 Pro

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非凡触球体验

匠心鞋面，为你带来出众控球感。

迅疾表现，强劲抓地

鱼鳍状鞋钉由一系列匠心排列的鞋钉组成，结合 Air Zoom 缓震配置，缔造出色抓地力。前掌鱼鳍状鞋钉，塑就强劲抓地性能。抓地设计搭配匠心鞋钉，助你在快速切入时轻松急停。

稳固贴合，引爆疾速

Flyknit 飞织鞋面，结合多种元素，匠心设计，塑就迅疾表现。鞋面融入轻盈而强韧的 Flyknit 飞织材料，缔造出众支撑力和出色触球感。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 缓震鞋垫设计
  • 显示颜色： 海洋深蓝/爆炸粉
  • 款式： FQ8684-301

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

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