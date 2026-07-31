Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You

¥799

Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You 专属定制 FG 天然硬质草地低帮足球鞋专为疾速冲刺和激发你的创造力而设计，柔软的 NikeSkin 鞋面助你腾空凌跃。结合我们独有的轻盈鞋底板，为急转弯和流畅转向提供动力。多种配色和细节可供选择，随心打造你的专属风格。

为比赛挑选色彩

从鞋面到鞋底，再到鞋带，自由定义每一处色彩。选择更鲜明大胆的配色，轻松成为场上焦点。或以低调大地色系登场，让表现替你发声。

彰显个性

名字首字母、昵称、或其他个人信息。可在每只鞋的外侧后跟加入最多 7 个字符，尽情释放你的创意表达。此外，还可以添加你的号码，展现出众风采。

赤足般脚感

鞋面采用 NikeSkin 材质，帮助提升控球表现，并带来近乎赤足般的足球触感。

轻盈设计，疾速爆发

轻盈鞋底抓地力强，有助于在狭窄空间内实现敏捷的爆发力。

强劲抓地，驾驭球场

外底于后跟和前足部位采用 V 字形鞋钉，提供出众抓地力，助你在人造草地和天然草地上稳步移动。锥形鞋钉，助你轻松急停转向。