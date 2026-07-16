Nike Mercurial Vapor 17 Elite

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Nike Mercurial Vapor 17 Elite 耐克刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋采用轻盈设计，搭配 FlyLite 底板和轻盈 Atomknit 鞋面，帮助引爆疾速表现。这种灵活组合助你在狭小空间内取胜，而其抓地力强的纹路则为每一次敏捷转身和切入助力。

轻盈回弹 轻薄而坚固的 FlyLite 底板有助减轻球鞋整体重量，并为双脚提供支撑，助你轻松甩开防守。 出众脚感 Atomknit 是我们轻盈出众的 Flyknit 飞织材料，在你切入后卫线时，拉近双足与球面的距离。 强劲抓地，驾驭球场 底板鞋钉采用空心设计，在人造场地上提供出众抓地力。前足部位配有额外鞋钉，助你从容切换速度。