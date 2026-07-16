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Nike Mercurial Vapor 17 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋 - 多色/黑

Nike Mercurial Vapor 17 Elite

耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋

¥1,699

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此配色当前无货

Nike Mercurial Vapor 17 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋采用轻盈设计，搭配 FlyLite 底板和轻盈 Atomknit 鞋面，帮助引爆疾速表现。这种灵活组合助你在狭小空间内取胜，而其抓地力强的纹路则为每一次敏捷转身和切入助力。


  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IM5806-900

Nike Mercurial Vapor 17 Elite

¥1,699

Nike Mercurial Vapor 17 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋采用轻盈设计，搭配 FlyLite 底板和轻盈 Atomknit 鞋面，帮助引爆疾速表现。这种灵活组合助你在狭小空间内取胜，而其抓地力强的纹路则为每一次敏捷转身和切入助力。

轻盈回弹

轻薄而坚固的 FlyLite 底板有助减轻球鞋整体重量，并为双脚提供支撑，助你轻松甩开防守。

出众脚感

Atomknit 是我们轻盈出众的 Flyknit 飞织材料，在你切入后卫线时，拉近双足与球面的距离。

强劲抓地，驾驭球场

底板鞋钉采用空心设计，在人造场地上提供出众抓地力。前足部位配有额外鞋钉，助你从容切换速度。

产品细节

  • 适用于人造长草球场
  • 缓震鞋垫
  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IM5806-900

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