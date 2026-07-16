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Nike Mercurial Vapor 17 Elite
耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋
¥1,699
售罄：
此配色当前无货
Nike Mercurial Vapor 17 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋采用轻盈设计，搭配 FlyLite 底板和轻盈 Atomknit 鞋面，帮助引爆疾速表现。这种灵活组合助你在狭小空间内取胜，而其抓地力强的纹路则为每一次敏捷转身和切入助力。
- 显示颜色： 多色/黑
- 款式： IM5806-900
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
¥1,699
Nike Mercurial Vapor 17 Elite 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋采用轻盈设计，搭配 FlyLite 底板和轻盈 Atomknit 鞋面，帮助引爆疾速表现。这种灵活组合助你在狭小空间内取胜，而其抓地力强的纹路则为每一次敏捷转身和切入助力。
轻盈回弹
轻薄而坚固的 FlyLite 底板有助减轻球鞋整体重量，并为双脚提供支撑，助你轻松甩开防守。
出众脚感
Atomknit 是我们轻盈出众的 Flyknit 飞织材料，在你切入后卫线时，拉近双足与球面的距离。
强劲抓地，驾驭球场
底板鞋钉采用空心设计，在人造场地上提供出众抓地力。前足部位配有额外鞋钉，助你从容切换速度。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 缓震鞋垫
- 显示颜色： 多色/黑
- 款式： IM5806-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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