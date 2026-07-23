Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
专属定制 FG 天然硬质草地低帮足球鞋
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You 专属定制 FG 天然硬质草地低帮足球鞋轻得超乎想象。这款可定制版本采用轻盈出众的 Nike 技术，搭配 FlyLite 外底和轻若羽毛的 Atomknit 鞋面，释放出你的创造力和速度。这种灵活组合助你在狭小空间内取胜，而其抓地力强的纹路则为每一次敏捷转身和切入提供动力。多种配色和细节可供选择，随心打造你的专属风格。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IU4443-001
- 原产国家/地区： 意大利
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You
Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You 专属定制 FG 天然硬质草地低帮足球鞋轻得超乎想象。这款可定制版本采用轻盈出众的 Nike 技术，搭配 FlyLite 外底和轻若羽毛的 Atomknit 鞋面，释放出你的创造力和速度。这种灵活组合助你在狭小空间内取胜，而其抓地力强的纹路则为每一次敏捷转身和切入提供动力。多种配色和细节可供选择，随心打造你的专属风格。
为比赛挑选色彩
从鞋面到鞋底，再到鞋带，自由定义每一处色彩。选择更鲜明大胆的配色，轻松成为场上焦点。或以低调大地色系登场，让表现替你发声。
彰显个性
名字首字母、昵称、或其他个人信息。可在每只鞋的外侧后跟加入最多 7 个字符，尽情释放你的创意表达。此外，还可以添加你的号码，展现出众风采。
轻盈回弹
纤薄而坚固的 FlyLite 鞋底板减轻球鞋整体重量，并为脚底提供支撑，助你轻松甩开防守。
赤足般脚感
轻量化 Atomknit 是我们轻盈出众的 Flyknit 飞织材料，在突破防线时，带来更贴近足球的触球体验。
强劲抓地，驾驭球场
V 字形鞋钉铸就强劲抓地力，助力稳步急停和在狭小空间内转向。
Nike By You 细节
每一位会员都与众不同，每一双专属定制潮鞋也都无法复刻。每双运动鞋均由手工匠心打造而成，好东西值得等待。在设计过程中，还有 3D 构建器将你尝试的每一个创意巧思直观呈现在眼前。
产品细节
- 适用于干燥的天然草地球场
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IU4443-001
- 原产国家/地区： 意大利
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。