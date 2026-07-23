Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You

¥1,849

Nike Mercurial Vapor 17 Elite By You 专属定制 FG 天然硬质草地低帮足球鞋轻得超乎想象。这款可定制版本采用轻盈出众的 Nike 技术，搭配 FlyLite 外底和轻若羽毛的 Atomknit 鞋面，释放出你的创造力和速度。这种灵活组合助你在狭小空间内取胜，而其抓地力强的纹路则为每一次敏捷转身和切入提供动力。多种配色和细节可供选择，随心打造你的专属风格。

为比赛挑选色彩

从鞋面到鞋底，再到鞋带，自由定义每一处色彩。选择更鲜明大胆的配色，轻松成为场上焦点。或以低调大地色系登场，让表现替你发声。

彰显个性

名字首字母、昵称、或其他个人信息。可在每只鞋的外侧后跟加入最多 7 个字符，尽情释放你的创意表达。此外，还可以添加你的号码，展现出众风采。

轻盈回弹

纤薄而坚固的 FlyLite 鞋底板减轻球鞋整体重量，并为脚底提供支撑，助你轻松甩开防守。

赤足般脚感

轻量化 Atomknit 是我们轻盈出众的 Flyknit 飞织材料，在突破防线时，带来更贴近足球的触球体验。

强劲抓地，驾驭球场

V 字形鞋钉铸就强劲抓地力，助力稳步急停和在狭小空间内转向。