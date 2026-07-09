Nike Mercurial Vapor 17 Elite SE

¥1,699

此刻，正是时候。专为快速进攻而打造，Nike Mercurial Vapor 17 Elite SE 耐克刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋搭配 FlyLite 底板和轻盈 Atomknit 鞋面，帮助引爆疾速表现。这种灵活组合助你在狭小空间内取胜，而 V 字形鞋钉则为每一次敏捷转身和切入助力。

轻盈回弹 轻薄而坚固的 FlyLite 底板有助减轻球鞋整体重量，并为双脚提供支撑，助你轻松甩开防守。 出众脚感 Atomknit 是我们轻盈出众的 Flyknit 飞织材料，在突破防线时，带来贴近足球的触球体验。 强劲抓地，驾驭球场 V 字形鞋钉铸就强劲抓地力，助力稳步急停和转向。