Nike Mercurial Vapor 17 Pro

¥899

Nike Mercurial Vapor 17 Pro 耐克刺客系列男/女 TF 人造场地低帮足球鞋专为迅疾表现而设计，Flyknit 鞋面助你在狭小空间内保持轻盈脚感，助你在冲过防守球员时利落控球，而抓地力强的外底纹路则为急转弯和流畅转向助力。

出众脚感 轻盈而强韧的 Flyknit 飞织鞋面提供有力支撑，拉近双足与球面的距离。 出众抓地力，驾驭人造场地 橡胶外底，提供可驾驭人造场地的强劲抓地力。