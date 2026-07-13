第 1 张图片，共 9 张图片
Nike Mercurial Vapor 17 Pro
耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋
Nike Mercurial Vapor 17 Pro 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋专为迅疾表现而设计，Flyknit 鞋面助你在狭小空间内保持轻盈脚感，助你在冲过防守球员时利落控球，而轻盈底板则为急转弯和流畅转向助力。
- 显示颜色： 多色/黑
- 款式： IU2729-900
Nike Mercurial Vapor 17 Pro
Nike Mercurial Vapor 17 Pro 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋专为迅疾表现而设计，Flyknit 鞋面助你在狭小空间内保持轻盈脚感，助你在冲过防守球员时利落控球，而轻盈底板则为急转弯和流畅转向助力。
出众脚感
轻盈而强韧的 Flyknit 飞织鞋面提供有力支撑，拉近双足与球面的距离。
轻盈回弹
轻薄而坚固的底板有助减轻球鞋整体重量，并为双足提供支撑。
强劲抓地，驾驭球场
底板关键区域的鞋钉采用空心设计，在人造草地上提供更好的抓地力。前足部位配有额外鞋钉，助你从容切换速度。
产品细节
- 适用于人造长草球场
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 多色/黑
- 款式： IU2729-900
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。