Nike Mercurial Vapor 17 Pro

¥939 ¥999

Nike Mercurial Vapor 17 Pro 耐克破阵·刺客系列男/女 AG 人造草地低帮足球鞋专为迅疾表现而设计，Flyknit 鞋面助你在狭小空间内保持轻盈脚感，助你在冲过防守球员时利落控球，而轻盈底板则为急转弯和流畅转向助力。

出众脚感 轻盈而强韧的 Flyknit 飞织鞋面提供有力支撑，拉近双足与球面的距离。 轻盈回弹 轻薄而坚固的底板有助减轻球鞋整体重量，并为双足提供支撑。 强劲抓地，驾驭球场 底板关键区域的鞋钉采用空心设计，在人造草地上提供更好的抓地力。前足部位配有额外鞋钉，助你从容切换速度。