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Nike Mercurial Vapor 17 Pro 耐克破阵·刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋 - 多色/黑

Nike Mercurial Vapor 17 Pro

耐克破阵·刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋

¥899
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Nike Mercurial Vapor 17 Pro 耐克破阵·刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋专为疾速表现而设计，Flyknit 鞋面助你在狭小空间内保持轻盈脚感，助你在冲过防守球员时利落控球，而轻盈底板则为急转弯和流畅转向助力。


  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IO8225-900

Nike Mercurial Vapor 17 Pro

¥899

Nike Mercurial Vapor 17 Pro 耐克破阵·刺客系列男/女 FG 天然硬质草地低帮足球鞋专为疾速表现而设计，Flyknit 鞋面助你在狭小空间内保持轻盈脚感，助你在冲过防守球员时利落控球，而轻盈底板则为急转弯和流畅转向助力。

出众脚感

轻盈而强韧的 Flyknit 飞织鞋面提供有力支撑，拉近双足与球面的距离。

轻盈回弹

轻薄而坚固的底板有助减轻球鞋整体重量，并为双足提供支撑。

强劲抓地，驾驭球场

V 字形鞋钉铸就强劲抓地力，助力稳步急停和转向。

产品细节

  • 适用于干燥的天然草地球场
  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 多色/黑
  • 款式： IO8225-900

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