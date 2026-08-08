Nike Mercurial Vapor Next Nature FG 耐克刺客系列男/女天然硬质草地足球鞋采用合成材质和织物制成，打造别致外观的同时助你发挥疾速表现。 鞋面融入 Nike Flyprint 和 NikeSkin 技术，轻盈耐穿，助你在比赛中畅享疾速。

V 字形鞋钉搭配可驾驭天然硬质草地的底板，为训练或下一次比赛提供强劲抓地力。

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