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Nike Mercurial Vapor Next Nature FG 耐克刺客系列男/女天然硬质草地足球鞋 - 帆白/浅北极粉/荷兰橙/黑

Nike Mercurial Vapor Next Nature FG

耐克刺客系列男/女天然硬质草地足球鞋

30% 折让

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此配色当前无货

Nike Mercurial Vapor Next Nature FG 耐克刺客系列男/女天然硬质草地足球鞋采用合成材质和织物制成，打造别致外观的同时助你发挥疾速表现。 鞋面融入 Nike Flyprint 和 NikeSkin 技术，轻盈耐穿，助你在比赛中畅享疾速。


  • 显示颜色： 帆白/浅北极粉/荷兰橙/黑
  • 款式： DC8434-106

Nike Mercurial Vapor Next Nature FG

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畅享疾速

Nike Mercurial Vapor Next Nature FG 耐克刺客系列男/女天然硬质草地足球鞋采用合成材质和织物制成，打造别致外观的同时助你发挥疾速表现。 鞋面融入 Nike Flyprint 和 NikeSkin 技术，轻盈耐穿，助你在比赛中畅享疾速。

引爆疾速

鞋面融合 Nike Flyprint 3-D 打印和 NikeSkin 技术，打造出众非凡的 Nike 足球鞋。

强劲抓地

V 字形鞋钉搭配可驾驭天然硬质草地的底板，为训练或下一次比赛提供强劲抓地力。

产品细节

  • 适用于微湿短草球场
  • 显示颜色： 帆白/浅北极粉/荷兰橙/黑
  • 款式： DC8434-106

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