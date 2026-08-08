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Nike
Metallic 2.0 束发带（3 条）
¥159
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Metallic 2.0 束发带（3 条）采用弹性面料、金属色元素细节结合硅胶抓附设计，在训练或比赛时为你缔造舒适贴合感。
- 显示颜色： 多色/缬草蓝/亮石灰色/浅蓝灰
- 款式： AC4478-983
Nike
¥159
注定闪耀
Metallic 2.0 束发带（3 条）采用弹性面料、金属色元素细节结合硅胶抓附设计，在训练或比赛时为你缔造舒适贴合感。
其他细节
硅胶抓附设计帮助整束头发，为你缔造心无旁骛的运动体验
产品细节
- 周长：约43 厘米
- 宽度：约 1 厘米
- 材料：聚酯纤维/二烯类弹性纤维/硅胶
- 显示颜色： 多色/缬草蓝/亮石灰色/浅蓝灰
- 款式： AC4478-983
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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