 
第 1 张图片，共 1 张图片
Nike Metallic 2.0 束发带（3 条） - 多色/缬草蓝/亮石灰色/浅蓝灰

Nike

Metallic 2.0 束发带（3 条）

¥159

售罄：

此配色当前无货

Metallic 2.0 束发带（3 条）采用弹性面料、金属色元素细节结合硅胶抓附设计，在训练或比赛时为你缔造舒适贴合感。


  • 显示颜色： 多色/缬草蓝/亮石灰色/浅蓝灰
  • 款式： AC4478-983

Nike

¥159

注定闪耀

Metallic 2.0 束发带（3 条）采用弹性面料、金属色元素细节结合硅胶抓附设计，在训练或比赛时为你缔造舒适贴合感。

其他细节

硅胶抓附设计帮助整束头发，为你缔造心无旁骛的运动体验

产品细节

  • 周长：约43 厘米
  • 宽度：约 1 厘米
  • 材料：聚酯纤维/二烯类弹性纤维/硅胶
  • 显示颜色： 多色/缬草蓝/亮石灰色/浅蓝灰
  • 款式： AC4478-983

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。