 
Nike Metcon 10 女子训练鞋 - 珍珠粉/绣球花紫/黑/庭紫

Nike Metcon 10

女子训练鞋

¥1,049
珍珠粉/绣球花紫/黑/庭紫
白色/浅银灰/狼灰/金属银
暗宝蓝/漂白宝石绿/荧光黄/白色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

穿上 Nike Metcon 10 女子训练鞋，在交叉训练中激发潜能。搭载强韧 Hyperlift 垫片，有助在大负荷举重时提升稳定性；搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，有效提升运动灵活性。Metcon 10 在重量减轻的同时，有效提升了能量回馈，助你轻松应对不同训练动作。


  • 显示颜色： 珍珠粉/绣球花紫/黑/庭紫
  • 款式： HQ2620-601

Nike Metcon 10

¥1,049

穿上 Nike Metcon 10 女子训练鞋，在交叉训练中激发潜能。搭载强韧 Hyperlift 垫片，有助在大负荷举重时提升稳定性；搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，有效提升运动灵活性。Metcon 10 在重量减轻的同时，有效提升了能量回馈，助你轻松应对不同训练动作。

稳定出众，实力非凡

在后跟下方这一关键部位融入强韧 Hyperlift 垫片，可在举重时有效提升稳定性，助力深蹲、硬举和挺举等动作，同时缔造无拘迈步体验。加宽鞋头设计令脚趾自如伸展，帮助足部有效发力。

提升灵活性

革新中底设计，搭配轻盈 ReactX 泡绵，提升能量回馈。外底结合凹槽设计，在进行跳箱运动和快速冲刺等高强度训练时提供灵活的回弹缓震。

稳稳抓地，勇往直前

鞋头和外底高磨损区域融入坚韧粘性纹理橡胶，铸就非凡抓地力和耐穿性。新颖抓地纹路设计，助你轻松驾驭潮湿地面。

舒适贴合

中足板带设计，系上鞋带即可将双足稳固在鞋床上。结实后跟包覆，结合鞋带多余部分可收纳设计，助你专注调整姿势，以免移位或打滑。

其他细节

  • 精制网眼设计，营造出色透气性
  • 中足橡胶包覆，轻盈灵活
  • 坚固后跟夹，经久耐穿，助力倒立俯卧撑

产品细节

  • 显示颜色： 珍珠粉/绣球花紫/黑/庭紫
  • 款式： HQ2620-601

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。