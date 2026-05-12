Nike Metcon 10 SE

¥719 ¥1,049 31% 折让

穿上 Nike Metcon 10 SE 女子训练鞋，在交叉训练中激发潜能。搭载强韧 Hyperlift 垫片，有助在大负荷举重时提升稳定性；搭载出众回弹的 ReactX 泡绵，有效提升运动灵活性。Metcon 10 在重量减轻的同时，仍旧带来出色能量回馈，助你轻松应对不同训练动作。

稳定出众，实力非凡

在后跟下方这一关键部位融入强韧 Hyperlift 垫片，可在举重时有效提升稳定性，助力深蹲、硬举和挺举等动作，同时缔造无拘迈步体验。加宽鞋头设计，令脚趾自如伸展，帮助足部有效发力。

提升灵活性

中底搭载 ReactX 泡绵，提供出众能量回馈。外底结合凹槽设计，在进行跳箱运动和快速冲刺等高强度训练时提供出众回弹缓震表现。

稳稳抓地，勇往直前

鞋头和外底高磨损区域融入粘性纹理橡胶，铸就非凡抓地力和耐穿性。新颖抓地纹路设计，助你轻松驾驭潮湿地面。

舒适贴合

中足板带设计，系上鞋带即可将双足稳固在鞋床上。结实后跟包覆，结合鞋带多余部分可收纳设计，助你专注调整姿势，以免移位或打滑。