Nike Metcon 5

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稳定耐穿，METCON 新境界

Nike Metcon 5 女子训练鞋是 Metcon 系列中的精致杰作。可在举重时实现出众稳定性，在疾速运动中造就强劲抓地力，并为关键部位提供出色耐穿性。采用 Hyperlift 内嵌材料，这款训练鞋是你进行举重和高强度训练时的秘密武器。

匠心独运，出色稳定

平坦的宽版薄型后跟，搭配可移除的 Hyperlift 设计以增添高差，有助于在进行深蹲、壁球和冲刺训练时加强稳定性。

分区设计，经久耐穿

鞋面融入纹理印花，在关键部位增强轻盈耐穿性。

抓附出众

外底多向抓地设计包覆至鞋侧，在爬绳运动中提供强劲抓附，并在下滑时实现迅疾体验。

多样缓震

后跟下方的泡棉较为硬实，塑就稳固感受；前足处的泡棉则较为柔软，在高强度运动中缔造出色缓震性能。