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Nike Metcon 5
女子训练鞋
40% 折让
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此配色当前无货
Nike Metcon 5 女子训练鞋是 Metcon 系列中的精致杰作。可在举重时实现出众稳定性，在疾速运动中造就强劲抓地力，并为关键部位提供出色耐穿性。采用 Hyperlift 内嵌材料，这款训练鞋是你进行举重和高强度训练时的秘密武器。
- 显示颜色： 水洗珊瑚红/典雅托帕石色/火焰粉/水洗珊瑚红
- 款式： AO2982-668
Nike Metcon 5
40% 折让
稳定耐穿，METCON 新境界
Nike Metcon 5 女子训练鞋是 Metcon 系列中的精致杰作。可在举重时实现出众稳定性，在疾速运动中造就强劲抓地力，并为关键部位提供出色耐穿性。采用 Hyperlift 内嵌材料，这款训练鞋是你进行举重和高强度训练时的秘密武器。
匠心独运，出色稳定
平坦的宽版薄型后跟，搭配可移除的 Hyperlift 设计以增添高差，有助于在进行深蹲、壁球和冲刺训练时加强稳定性。
分区设计，经久耐穿
鞋面融入纹理印花，在关键部位增强轻盈耐穿性。
抓附出众
外底多向抓地设计包覆至鞋侧，在爬绳运动中提供强劲抓附，并在下滑时实现迅疾体验。
多样缓震
后跟下方的泡棉较为硬实，塑就稳固感受；前足处的泡棉则较为柔软，在高强度运动中缔造出色缓震性能。
其他细节
Hyperlift 内嵌材料
产品细节
- 鞋舌饰有 Metcon 标志
- 后跟饰有 Swoosh 设计
- 显示颜色： 水洗珊瑚红/典雅托帕石色/火焰粉/水洗珊瑚红
- 款式： AO2982-668
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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