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      Nike Metcon 5

      男/女训练鞋

      ¥529
      ¥899
      41% 折让

      黑/枪灰色
      黑/浅电流蓝/赭石沙色

      Nike Metcon 5 男/女训练鞋是 Metcon 系列中的精致杰作。可在举重时实现出众稳定性，在疾速运动中造就强劲抓地力，并为关键部位提供出色耐穿性。采用 Hyperlift 内嵌材料。这款训练鞋是你进行举重和高强度训练时的秘密武器。

      • 显示颜色： 黑/枪灰色
      • 款式： AQ1189-001

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