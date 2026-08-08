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Nike Metcon 5 AMP
男/女训练鞋
30% 折让
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此配色当前无货
Nike Metcon 5 AMP 训练鞋可在举重时实现出众稳定性，在冲刺跑中提升抓地力，助力高强度训练。这款训练鞋兼顾透气性和耐穿性，是你在健身房里的秘密武器。
- 显示颜色： 白色/黑/大学红
- 款式： CN5455-160
Nike Metcon 5 AMP
30% 折让
专为力量与速度而生
Nike Metcon 5 AMP 训练鞋可在举重时实现出众稳定性，在冲刺跑中提升抓地力，助力高强度训练。这款训练鞋兼顾透气性和耐穿性，是你在健身房里的秘密武器。
匠心独运，出色稳定
平坦的宽版薄型后跟，搭配可移除的 Hyperlift 设计以增添高差，有助于在进行深蹲、壁球和冲刺训练时加强稳定性。
分区设计，经久耐穿
鞋侧壁采用橡胶包裹中足设计，在攀爬绳索时带来出色抓附感。
多样缓震
后端稳固，前端灵活，自调式缓震设计助力提举重物、立卧撑跳等活动。
强劲抓地
橡胶外底塑就出众抓地力，在敏捷性训练和推雪橇运动中带来出众体验。
产品细节
- 搭配匠心设计的泡棉内底
- 显示颜色： 白色/黑/大学红
- 款式： CN5455-160
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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