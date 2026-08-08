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Nike Metcon 5 AMP 男/女训练鞋 - 白色/黑/大学红

Nike Metcon 5 AMP

男/女训练鞋

30% 折让

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Nike Metcon 5 AMP 训练鞋可在举重时实现出众稳定性，在冲刺跑中提升抓地力，助力高强度训练。这款训练鞋兼顾透气性和耐穿性，是你在健身房里的秘密武器。


  • 显示颜色： 白色/黑/大学红
  • 款式： CN5455-160

Nike Metcon 5 AMP

30% 折让

专为力量与速度而生

Nike Metcon 5 AMP 训练鞋可在举重时实现出众稳定性，在冲刺跑中提升抓地力，助力高强度训练。这款训练鞋兼顾透气性和耐穿性，是你在健身房里的秘密武器。

匠心独运，出色稳定

平坦的宽版薄型后跟，搭配可移除的 Hyperlift 设计以增添高差，有助于在进行深蹲、壁球和冲刺训练时加强稳定性。

分区设计，经久耐穿

鞋侧壁采用橡胶包裹中足设计，在攀爬绳索时带来出色抓附感。

多样缓震

后端稳固，前端灵活，自调式缓震设计助力提举重物、立卧撑跳等活动。

强劲抓地

橡胶外底塑就出众抓地力，在敏捷性训练和推雪橇运动中带来出众体验。

产品细节

  • 搭配匠心设计的泡棉内底
  • 显示颜色： 白色/黑/大学红
  • 款式： CN5455-160

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