跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Nike Metcon 5 UT

      男/女训练鞋

      ¥719
      ¥899
      20% 折让

      Nike Metcon 5 UT 男/女训练鞋的稳固底座添加跨越中足的耐穿固定带，在提举重物时为你提供有力支撑。巧搭缓震配置，后端稳固且前端柔软，助力轻松从重物训练过渡到速度训练。

      • 显示颜色： 榉木褐/丝绒棕/运动绿/白金色
      • 款式： CD6860-283

      更多信息

      视频内容仅展示产品的一款配色，所有配色详见产品页面。

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。