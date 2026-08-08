Nike Metcon 5 UT 男/女训练鞋的稳固底座添加跨越中足的耐穿固定带，在提举重物时为你提供有力支撑。巧搭缓震配置，后端稳固且前端柔软，助力轻松从重物训练过渡到速度训练。

平坦的宽版薄型后跟，搭配可移除的 Hyperlift 设计以增添高差，有助于在进行深蹲、壁球和冲刺训练时加强稳定性。

Nike Metcon 5 UT 男/女训练鞋的稳固底座添加跨越中足的耐穿固定带，在提举重物时为你提供有力支撑。巧搭缓震配置，后端稳固且前端柔软，助力轻松从重物训练过渡到速度训练。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。