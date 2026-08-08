Nike Metcon 6

¥899

结实稳固，凉爽升级

Nike Metcon 6 男/女训练鞋透气出众，赋予足部凉爽体验，助你全力开练。该鞋款可灵活应对重量型推拉运动和高强度训练，缔造出众稳定性和耐穿性。

酷爽非凡，出众 Metcon

该版本采用轻盈网眼，透气性出众，有效促进空气流通，令双足保持凉爽。耐用丝网印花强化网眼性能，同时兼具出色透气性。

出众稳定，无惧重压

平坦宽版低后跟设计，为重量训练打造稳固基础。可拆卸 Hyperlift 鞋垫，便于调节后跟高度，助力轻松过渡到下一组训练。

强劲抓地

外底和鞋侧增添橡胶纹路，实现出色的抓地力，亦可增强爬绳时的抓附力。

专注缓震

后跟泡棉较为结实，塑就稳固感受；前足泡棉则较为柔软，在高强度运动中缔造出色缓震性能。