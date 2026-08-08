第 1 张图片，共 10 张图片
Nike Metcon 6
男/女训练鞋
¥899
售罄：
此配色当前无货
Nike Metcon 6 男/女训练鞋透气出众，赋予足部凉爽体验，助你全力开练。该鞋款可灵活应对重量型推拉运动和高强度训练，缔造出众稳定性和耐穿性。
- 显示颜色： 黑/火星日出红/紫红/黑
- 款式： CK9388-003
Nike Metcon 6
¥899
结实稳固，凉爽升级
Nike Metcon 6 男/女训练鞋透气出众，赋予足部凉爽体验，助你全力开练。该鞋款可灵活应对重量型推拉运动和高强度训练，缔造出众稳定性和耐穿性。
酷爽非凡，出众 Metcon
该版本采用轻盈网眼，透气性出众，有效促进空气流通，令双足保持凉爽。耐用丝网印花强化网眼性能，同时兼具出色透气性。
出众稳定，无惧重压
平坦宽版低后跟设计，为重量训练打造稳固基础。可拆卸 Hyperlift 鞋垫，便于调节后跟高度，助力轻松过渡到下一组训练。
强劲抓地
外底和鞋侧增添橡胶纹路，实现出色的抓地力，亦可增强爬绳时的抓附力。
专注缓震
后跟泡棉较为结实，塑就稳固感受；前足泡棉则较为柔软，在高强度运动中缔造出色缓震性能。
产品细节
- 显示颜色： 黑/火星日出红/紫红/黑
- 款式： CK9388-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。