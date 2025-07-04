 
Nike Metcon 7 By You 专属定制女子训练鞋 - 多色/多色/多色/多色

Nike Metcon 7 By You

专属定制女子训练鞋

¥999

Nike Metcon 7 By You 专属定制训练鞋采用全新配色，其细节设计灵感源自身经百战的精英球员，彰显团队精神。此鞋款是重量训练的理想之选，坚固性与稳定性均在前代基础上锐意升级。搭载 React 泡绵，塑就非凡舒适感受，助你从容开启高强度有氧训练。另有搭袢固定鞋带，无需担心鞋带松开，助你与队友默契配合，全力以赴刷新个人记录。


  • 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
  • 款式： DJ7032-991

Nike Metcon 7 By You

¥999

专为团队而生

Nike Metcon 7 By You 专属定制训练鞋采用全新配色，其细节设计灵感源自身经百战的精英球员，彰显团队精神。此鞋款是重量训练的理想之选，坚固性与稳定性均在前代基础上锐意升级。搭载 React 泡绵，塑就非凡舒适感受，助你从容开启高强度有氧训练。另有搭袢固定鞋带，无需担心鞋带松开，助你与队友默契配合，全力以赴刷新个人记录。

团队精神

此鞋款专为球队而设计，助力发挥出色日常表现。配色灵感源自赛场上队员间坚不可摧的深厚情谊，彰显意义非凡的团队协作精神。

高光时刻

Swoosh 和后跟贴片点缀金属感元素，助力攻克训练目标，再接再厉。

个性风范

后跟可添加至多 5 个字符的信息或标语，彰显与众不同的团队励志口号。

稳定性升级，助力举重训练

平坦宽版后跟，缔造出众稳定性，搭配内置垫片，可均匀分散重量。柔韧灵活，让你在有氧间歇训练中尽享舒适体验。

充沛回弹，活力迈步

Nike React 泡绵铸就舒适缓震基底，带来弹力十足的轻盈脚感，助你火力全开投入有氧训练或奋力冲刺。

出众抓附设计

升级橡胶材质包覆足弓，可在爬绳训练中提供出色抓附力。外底融入橡胶底纹设计，铸就出众抓地力，无论是训练室地板还是室外路面，皆可轻松驾驭。

其他细节

  • 采用轻盈网眼布，并在高磨损区域融入纹理覆面，兼顾凉爽脚感和耐穿性
  • 搭袢固定鞋带，搭配魔术贴粘扣，有效防止鞋带干扰运动
  • 倒立用后跟夹，有效减少墙面训练中的阻力
  • Flywire 飞线与鞋带相结合，有助稳固中足
  • 鞋底凹槽设计，让前足能自然弯曲

产品细节

  • 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
  • 款式： DJ7032-991

免费配送和退换货

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