Nike Metcon 7 By You

¥999

专为团队而生

Nike Metcon 7 By You 专属定制训练鞋采用全新配色，其细节设计灵感源自身经百战的精英球员，彰显团队精神。此鞋款是重量训练的理想之选，坚固性与稳定性均在前代基础上锐意升级。搭载 React 泡绵，塑就非凡舒适感受，助你从容开启高强度有氧训练。另有搭袢固定鞋带，无需担心鞋带松开，助你与队友默契配合，全力以赴刷新个人记录。

团队精神

此鞋款专为球队而设计，助力发挥出色日常表现。配色灵感源自赛场上队员间坚不可摧的深厚情谊，彰显意义非凡的团队协作精神。

高光时刻

Swoosh 和后跟贴片点缀金属感元素，助力攻克训练目标，再接再厉。

个性风范

后跟可添加至多 5 个字符的信息或标语，彰显与众不同的团队励志口号。

稳定性升级，助力举重训练

平坦宽版后跟，缔造出众稳定性，搭配内置垫片，可均匀分散重量。柔韧灵活，让你在有氧间歇训练中尽享舒适体验。

充沛回弹，活力迈步

Nike React 泡绵铸就舒适缓震基底，带来弹力十足的轻盈脚感，助你火力全开投入有氧训练或奋力冲刺。

出众抓附设计

升级橡胶材质包覆足弓，可在爬绳训练中提供出色抓附力。外底融入橡胶底纹设计，铸就出众抓地力，无论是训练室地板还是室外路面，皆可轻松驾驭。