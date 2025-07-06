Nike Metcon 7 By You
专属定制男子训练鞋
¥999
Nike Metcon 7 By You 专属定制训练鞋采用全新配色，其细节设计灵感源自身经百战的精英球员，彰显团队精神。此鞋款是重量训练的理想之选，坚固性与稳定性均在前代基础上锐意升级。搭载 React 泡绵，塑就非凡舒适感受，助你从容开启高强度有氧训练。另有搭袢固定鞋带，无需担心鞋带松开，助你与队友默契配合，全力以赴刷新个人记录。
- 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
- 款式： DJ7031-991
Nike Metcon 7 By You
¥999
专为团队而生
Nike Metcon 7 By You 专属定制训练鞋采用全新配色，其细节设计灵感源自身经百战的精英球员，彰显团队精神。此鞋款是重量训练的理想之选，坚固性与稳定性均在前代基础上锐意升级。搭载 React 泡绵，塑就非凡舒适感受，助你从容开启高强度有氧训练。另有搭袢固定鞋带，无需担心鞋带松开，助你与队友默契配合，全力以赴刷新个人记录。
团队精神
此鞋款专为球队而设计，助力发挥出色日常表现。配色灵感源自赛场上队员间坚不可摧的深厚情谊，彰显意义非凡的团队协作精神。
高光时刻
Swoosh 和后跟贴片点缀金属感元素，助力攻克训练目标，再接再厉。
个性风范
后跟可添加至多 5 个字符的信息或标语，彰显与众不同的团队励志口号。
稳定性升级，助力举重训练
平坦宽版后跟，缔造出众稳定性，搭配内置垫片，可均匀分散重量。柔韧灵活，让你在有氧间歇训练中尽享舒适体验。
充沛回弹，活力迈步
Nike React 泡绵铸就舒适缓震基底，带来弹力十足的轻盈脚感，助你火力全开投入有氧训练或奋力冲刺。
出众抓附设计
升级橡胶材质包覆足弓，可在爬绳训练中提供出色抓附力。外底融入橡胶底纹设计，铸就出众抓地力，无论是训练室地板还是室外路面，皆可轻松驾驭。
其他细节
- 采用轻盈网眼布，并在高磨损区域融入纹理覆面，兼顾凉爽脚感和耐穿性
- 搭袢固定鞋带，搭配魔术贴粘扣，有效防止鞋带干扰运动
- 倒立用后跟夹，有效减少墙面训练中的阻力
- Flywire 飞线与鞋带相结合，有助稳固中足
- 鞋底凹槽设计，让前足能自然弯曲
产品细节
- 显示颜色： 多色/多色/多色/多色
- 款式： DJ7031-991
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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