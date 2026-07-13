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Nike Metro Tek
男子运动鞋
¥599
Nike Metro Tek 男子运动鞋采用回弹泡棉缓震配置和耐穿橡胶外底，专为都市生活打造，助你型潮出街。透气鞋面塑就利落版型，缔造出众外观和质感。
- 显示颜色： 黑/棉布白/红杉绿/煤黑
- 款式： HM9493-013
Nike Metro Tek
¥599
Nike Metro Tek 男子运动鞋采用回弹泡棉缓震配置和耐穿橡胶外底，专为都市生活打造，助你型潮出街。透气鞋面塑就利落版型，缔造出众外观和质感。
其他细节
- 全掌型泡棉缓震配置，缔造柔软脚感和出众回弹效果，助你活力迈步
- 鞋面采用利落外观和耐穿结构，专为都市生活打造
- 轻盈透气鞋面质感柔软，提供有力支撑
产品细节
- 显示颜色： 黑/棉布白/红杉绿/煤黑
- 款式： HM9493-013
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。