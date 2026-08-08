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Nike Miler
女子跑步背心
52% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿上 Nike Miler 女子跑步背心，畅享迅疾跑步体验。速干面料结合局部网眼设计，帮助保持凉爽。垂坠式后摆营造舒适包覆体验，助力攻克跑步征程。
- 显示颜色： 白色
- 款式： AJ8103-100
Nike Miler
52% 折让
导湿速干，助力畅跑
穿上 Nike Miler 女子跑步背心，畅享迅疾跑步体验。速干面料结合局部网眼设计，帮助保持凉爽。垂坠式后摆营造舒适包覆体验，助力攻克跑步征程。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
- 后身网眼设计，为特定区域带来良好透气性。
- 垂坠式后摆，打造出众包覆效果
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备
- 显示颜色： 白色
- 款式： AJ8103-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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