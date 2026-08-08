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Nike Miler 女子跑步背心 - 白色

Nike Miler

女子跑步背心

52% 折让

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穿上 Nike Miler 女子跑步背心，畅享迅疾跑步体验。速干面料结合局部网眼设计，帮助保持凉爽。垂坠式后摆营造舒适包覆体验，助力攻克跑步征程。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： AJ8103-100

Nike Miler

52% 折让

导湿速干，助力畅跑

穿上 Nike Miler 女子跑步背心，畅享迅疾跑步体验。速干面料结合局部网眼设计，帮助保持凉爽。垂坠式后摆营造舒适包覆体验，助力攻克跑步征程。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术帮助保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验
  • 后身网眼设计，为特定区域带来良好透气性。
  • 垂坠式后摆，打造出众包覆效果

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 聚酯纤维。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： AJ8103-100

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