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Nike Miler
Dri-FIT 二合一男子速干跑步短裤
¥299
无拘畅跑。导湿速干的 Nike Miler Dri-FIT 二合一男子速干跑步短裤采用具有弹性支撑的内置短裤，结合梭织外层和安全后身口袋。我们的标志性反光条和打孔侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF2045-010
Nike Miler
¥299
无拘畅跑。导湿速干的 Nike Miler Dri-FIT 二合一男子速干跑步短裤采用具有弹性支撑的内置短裤，结合梭织外层和安全后身口袋。我们的标志性反光条和打孔侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置弹性短裤缔造支撑效果
- 弹性腰部搭配内置抽绳，带来稳固贴合感，助你心无旁骛
- 后身口袋搭配魔术贴粘扣，结合侧边口袋，便于存放你的基本装备
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF2045-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。