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Nike Miler
Dri-FIT 大童速干上衣
10% 折让
Nike Miler Dri-FIT 大童速干上衣上衣采用领口拉链开襟和拇指孔设计，帮助提升包覆效果，同时稳固衣袖，专注奔跑。结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，令身体保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2426-010
Nike Miler
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Nike Miler Dri-FIT 大童速干上衣上衣采用领口拉链开襟和拇指孔设计，帮助提升包覆效果，同时稳固衣袖，专注奔跑。结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，令身体保持干爽舒适。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2426-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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