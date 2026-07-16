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Nike Miler
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）
¥299
无拘畅跑。这款轻盈的 Nike Miler Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）采用顺滑的梭织面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你在跑步过程中保持舒适。我们的标志性反光条和打孔侧边下部拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IV5968-010
Nike Miler
¥299
无拘畅跑。这款轻盈的 Nike Miler Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）采用顺滑的梭织面料，结合导湿速干的 Dri-FIT 技术，助你在跑步过程中保持舒适。我们的标志性反光条和打孔侧边下部拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 后身口袋搭配魔术贴粘扣，结合侧边口袋，便于存放跑步基本装备
- 弹性腰部搭配抽绳，塑就稳固贴合感受
产品细节
- 图案设计
- 裤脚开衩
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IV5968-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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