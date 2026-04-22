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Nike Miler
Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）
10% 折让
无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）采用导湿速干面料，无衬裤设计，质地顺滑，后身配有魔术贴粘扣口袋。标志性反光条和打孔侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF2057-010
Nike Miler
10% 折让
无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）采用导湿速干面料，无衬裤设计，质地顺滑，后身配有魔术贴粘扣口袋。标志性反光条和打孔侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 后身口袋搭配魔术贴粘扣，结合侧边口袋，便于存放你的基本装备
- 弹性腰部搭配抽绳，塑就稳固贴合感受
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF2057-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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