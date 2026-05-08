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Nike Miler Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤） - 矿物岩板蓝/黑云衫绿

Nike Miler

Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）

20% 折让
矿物岩板蓝/黑云衫绿
黑/黑
烟灰/烟灰
荧光冰黄/微黄绿

无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）采用导湿速干面料，无衬裤设计，质地顺滑，后身配有魔术贴粘扣口袋。标志性反光条和打孔侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。


  • 显示颜色： 矿物岩板蓝/黑云衫绿
  • 款式： IF2057-382

Nike Miler

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无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子速干跑步短裤（无衬裤）采用导湿速干面料，无衬裤设计，质地顺滑，后身配有魔术贴粘扣口袋。标志性反光条和打孔侧拼接设计，在跑途中缔造出色透气性。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 后身口袋搭配魔术贴粘扣，结合侧边口袋，便于存放你的基本装备
  • 弹性腰部搭配抽绳，塑就稳固贴合感受

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 矿物岩板蓝/黑云衫绿
  • 款式： IF2057-382

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