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Nike Miler
Dri-FIT 男子速干跑步背心
21% 折让
无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子速干跑步背心轻盈透气，采用导湿速干技术，助你保持干爽，轻松畅跑。背心饰有该系列的标志性反光条，让你的装备更亮眼。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IF2019-100
Nike Miler
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无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子速干跑步背心轻盈透气，采用导湿速干技术，助你保持干爽，轻松畅跑。背心饰有该系列的标志性反光条，让你的装备更亮眼。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 轻盈针织面料，透气舒适
产品细节
- 反光细节
- 侧边下摆开衩设计
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色
- 款式： IF2019-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。