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Nike Miler Dri-FIT 男子防晒速干短袖跑步上衣 - 黑

Nike Miler

Dri-FIT 男子防晒速干短袖跑步上衣

11% 折让

无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子防晒速干短袖跑步上衣柔软轻盈，采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。饰有新颖图案和我们的标志性反光条，让你的装备更亮眼。


  • 显示颜色：
  • 款式： IV4815-010

Nike Miler

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其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 针织面料，质感轻盈

产品细节

  • UPF 40+
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IV4815-010

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