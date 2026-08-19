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Nike Miler
Dri-FIT 男子防晒速干短袖跑步上衣
23% 折让
无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子防晒速干短袖跑步上衣柔软轻盈，采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。饰有新颖图案和我们的标志性反光条，让你的装备更亮眼。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IV4815-010
Nike Miler
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无拘畅跑。Nike Miler Dri-FIT 男子防晒速干短袖跑步上衣柔软轻盈，采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。饰有新颖图案和我们的标志性反光条，让你的装备更亮眼。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 针织面料，质感轻盈
产品细节
- UPF 40+
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑
- 款式： IV4815-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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