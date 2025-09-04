Nike Miler Flash
Dri-FIT 男子防晒速干短袖跑步上衣
26% 折让
Nike Miler Flash Dri-FIT 男子防晒速干短袖跑步上衣质感轻盈，助你保持干爽，一往无前，轻松攻克跑步征程。采用 Dri-FIT 导湿速干面料，同时亦可有效抵御紫外线。反光图案设计，让你在畅跑之际尽显时尚醒目风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB4128-010
Nike Miler Flash
26% 折让
Nike Miler Flash Dri-FIT 男子防晒速干短袖跑步上衣质感轻盈，助你保持干爽，一往无前，轻松攻克跑步征程。采用 Dri-FIT 导湿速干面料，同时亦可有效抵御紫外线。反光图案设计，让你在畅跑之际尽显时尚醒目风范。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
顺滑面料，质感轻盈
该产品能为被衣物覆盖的皮肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜。
产品细节
- UPF 40+
- 反光图案
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IB4128-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。