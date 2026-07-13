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Nike Miler
Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣
¥699
无拘畅跑。Nike Miler Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用清新图案，面料经过拒水处理，同时具有紫外线防护性能，无论晴雨，皆可为你提供出色防护。我们的标志性 V 字形反光条让你的装备更亮眼，风帽可收纳至衣领，让你轻松畅跑。
- 显示颜色： 黑/烟灰
- 款式： IV4819-010
Nike Miler
¥699
无拘畅跑。Nike Miler Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣采用清新图案，面料经过拒水处理，同时具有紫外线防护性能，无论晴雨，皆可为你提供出色防护。我们的标志性 V 字形反光条让你的装备更亮眼，风帽可收纳至衣领，让你轻松畅跑。
其他细节
- 梭织面料经拒水处理，助你在小雨中保持干爽
- 按扣口袋，便于收纳随身物品
- 风帽开口处采用局部弹性设计，舒适包覆
产品细节
- UPF 40+
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑/烟灰
- 款式： IV4819-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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