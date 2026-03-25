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Nike Miler Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣 - 黑/黑

Nike Miler

Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣

¥549
黑/黑
烟灰/烟灰
荧光冰黄/荧光冰黄

无拘畅跑。Nike Miler Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣面料经过拒水处理，具有紫外线防护性能，无论晴雨，皆可助你保持干爽舒适。此外，我们的标志性反光条让你的装备更亮眼。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF2370-010

Nike Miler

¥549

无拘畅跑。Nike Miler Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣面料经过拒水处理，具有紫外线防护性能，无论晴雨，皆可助你保持干爽舒适。此外，我们的标志性反光条让你的装备更亮眼。

其他细节

  • 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 插肩衣袖设计，有助于减少摩擦，带来舒适感，塑就自如运动体验

产品细节

  • UPF 40+
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： IF2370-010

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