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Nike Miler
Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣
¥549
无拘畅跑。Nike Miler Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣面料经过拒水处理，具有紫外线防护性能，无论晴雨，皆可助你保持干爽舒适。此外，我们的标志性反光条让你的装备更亮眼。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF2370-010
Nike Miler
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无拘畅跑。Nike Miler Repel 男子拒水跑步夹克防晒衣皮肤衣面料经过拒水处理，具有紫外线防护性能，无论晴雨，皆可助你保持干爽舒适。此外，我们的标志性反光条让你的装备更亮眼。
其他细节
- 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 插肩衣袖设计，有助于减少摩擦，带来舒适感，塑就自如运动体验
产品细节
- UPF 40+
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF2370-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。