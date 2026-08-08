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Nike Miler Run Division 男子短袖跑步上衣 - 白色/白色

Nike Miler Run Division

男子短袖跑步上衣

¥299
白色/白色
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当阳光灼热，酷热难挡，穿上 Nike Miler Run Division 男子短袖跑步上衣即可缓解闷热感受。轻盈非凡面料，透气性能出众。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： DA1316-100

Nike Miler Run Division

¥299

当阳光灼热，酷热难挡，穿上 Nike Miler Run Division 男子短袖跑步上衣即可缓解闷热感受。轻盈非凡面料，透气性能出众。

出众功能设计，适合日常穿着

Run Division 系列装备，可轻松驾驭不同日常活动。各款单品设计均基于 Advanced Running Concepts (ARC) 团队收集的跑者运动解析。混搭多种材料和反光元素，透气轻盈，工作训练两相宜。

酷爽畅跑

正面采用柔软网眼布面料，缔造出众透气性。背面轻盈梭织面料结合打孔设计，助你保持透气感受。

其他细节

Dri-FIT 技术，帮助保持干爽舒适

产品细节

  • 反光设计元素
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： DA1316-100

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