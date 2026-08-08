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Nike Miler Run Division 男子长袖跑步上衣 - 黑

Nike Miler Run Division

男子长袖跑步上衣

¥299

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穿上 Nike Miler Run Division 男子长袖跑步上衣，进行日常练跑。轻盈质感，性能出众，是入门跑者的理想之选。上衣正面和后身饰有反光图案。


  • 显示颜色：
  • 款式： CU7879-010

Nike Miler Run Division

¥299

轻盈设计，自由畅动

穿上 Nike Miler Run Division 男子长袖跑步上衣，进行日常练跑。轻盈质感，性能出众，是入门跑者的理想之选。上衣正面和后身饰有反光图案。

柔软舒适

Run Division 系列采用利落实穿设计，助你轻松驾驭多种日常活动，畅行城际。反光设计，在寒冷天气助你一路畅跑。穿上此款上衣，再搭配 Run Division 系列其他单品，畅享舒适感受。

导湿速干

Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。

随行而动

上衣采用轻盈面料，营造透气效果，助你保持凉爽。柔软质感有助减少跑步时的摩擦。

其他细节

肩部接缝设计，令手臂畅动自如

产品细节

  • 后身饰有反光 NIKE RUNNING 图案
  • 胸部上方饰有反光图案
  • 面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： CU7879-010

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