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Nike Miler Run Division
男子长袖跑步上衣
¥299
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此配色当前无货
穿上 Nike Miler Run Division 男子长袖跑步上衣，进行日常练跑。轻盈质感，性能出众，是入门跑者的理想之选。上衣正面和后身饰有反光图案。
- 显示颜色： 黑
- 款式： CU7879-010
Nike Miler Run Division
¥299
轻盈设计，自由畅动
穿上 Nike Miler Run Division 男子长袖跑步上衣，进行日常练跑。轻盈质感，性能出众，是入门跑者的理想之选。上衣正面和后身饰有反光图案。
柔软舒适
Run Division 系列采用利落实穿设计，助你轻松驾驭多种日常活动，畅行城际。反光设计，在寒冷天气助你一路畅跑。穿上此款上衣，再搭配 Run Division 系列其他单品，畅享舒适感受。
导湿速干
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适，缔造心无旁骛的运动体验。
随行而动
上衣采用轻盈面料，营造透气效果，助你保持凉爽。柔软质感有助减少跑步时的摩擦。
其他细节
肩部接缝设计，令手臂畅动自如
产品细节
- 后身饰有反光 NIKE RUNNING 图案
- 胸部上方饰有反光图案
- 面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑
- 款式： CU7879-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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