Nike Mind 002
女子运动鞋
¥999
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此配色当前无货
- 显示颜色： 浅烟灰/尘光子色/橙红/金属铬色
- 款式： HQ4310-003
Nike Mind 002
¥999
结合 Nike Mind 技术的优势，实现舒适脚感，演绎出众型格。Nike Mind 002 女子运动鞋采用柔软泡绵，塑就缓震运动体验；外底融入独立感应节点设计，可在迈步时贴合双足。通过调动你的感官，Nike Mind 可以帮助你平衡身心状态，更好地感受周围环境，专注当下。
激活足部感知
由 Nike 心智科学部门匠心打造的 22 个独立感应节点，经过耐克运动研究实验室(NSRL)验证，可激活足部感知，为每一步带来独特体验。
舒适非凡
鞋底采用柔软且富有响应力的泡绵，结合符合人体工学的压力点分布设计，让 Nike Mind 成为调节赛前状态的理想选择。针织鞋面结合关键区域匠心打孔设计，提升透气性。
其他细节
- 鞋头与后跟融入橡胶贴片，经久耐穿，抓地出众
- 针织鞋舌质感柔软，融入打孔设计，提升透气性
产品细节
- 后跟提拉设计
- 模压泡绵后跟和鞋舌
- 显示颜色： 浅烟灰/尘光子色/橙红/金属铬色
- 款式： HQ4310-003
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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