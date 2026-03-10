Nike Mind 002

¥999

结合 Nike Mind 技术的优势，实现舒适脚感，演绎出众型格。Nike Mind 002 女子运动鞋采用柔软泡绵，塑就缓震运动体验；外底融入独立感应节点设计，可在迈步时贴合双足。通过调动你的感官，Nike Mind 可以帮助你平衡身心状态，更好地感受周围环境，专注当下。

激活足部感知

由 Nike 心智科学部门匠心打造的 22 个独立感应节点，经过耐克运动研究实验室(NSRL)验证，可激活足部感知，为每一步带来独特体验。

舒适非凡

鞋底采用柔软且富有响应力的泡绵，结合符合人体工学的压力点分布设计，让 Nike Mind 成为调节赛前状态的理想选择。针织鞋面结合关键区域匠心打孔设计，提升透气性。