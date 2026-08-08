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Nike
Mixed Width Ponytail 发带（9 条）
¥129
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Nike Mixed Width Ponytail 发带（9 条）采用匠心打造，在运动中可减少头发干扰脸部，缔造心无旁骛的运动体验。
- 显示颜色： 多色/灯草粉/黑/白色
- 款式： AC4344-986
Nike
¥129
便捷体验，训练专属
Nike Mixed Width Ponytail 发带（9 条）采用匠心打造，在运动中可减少头发干扰脸部，缔造心无旁骛的运动体验。
其他细节
弹性松紧带帮助稳固头发
产品细节
- 9 条成组出售面料：聚酯纤维/二烯类弹性纤维/锦纶/氨纶
- 显示颜色： 多色/灯草粉/黑/白色
- 款式： AC4344-986
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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