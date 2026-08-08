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Nike Mixed Width Ponytail 发带（9 条） - 多色/灯草粉/黑/白色

Nike

Mixed Width Ponytail 发带（9 条）

¥129
多色/灯草粉/黑/白色
多色/黑/黑/白色

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Nike Mixed Width Ponytail 发带（9 条）采用匠心打造，在运动中可减少头发干扰脸部，缔造心无旁骛的运动体验。


  • 显示颜色： 多色/灯草粉/黑/白色
  • 款式： AC4344-986

Nike

¥129

便捷体验，训练专属

Nike Mixed Width Ponytail 发带（9 条）采用匠心打造，在运动中可减少头发干扰脸部，缔造心无旁骛的运动体验。

其他细节

弹性松紧带帮助稳固头发

产品细节

  • 9 条成组出售面料：聚酯纤维/二烯类弹性纤维/锦纶/氨纶
  • 显示颜色： 多色/灯草粉/黑/白色
  • 款式： AC4344-986

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