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MLB 纽约洋基队
幼童T恤
¥199
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无论在看台观战，还是在起居室前排观看电视转播，小小球迷可以穿上这款轻盈T恤，彰显洋基队荣耀。MLB 纽约洋基队幼童T恤采用透气棉料打造，让他们从开球到最后一局，尽享非凡观赛体验。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： DM9248-410
MLB 纽约洋基队
¥199
整装待发，迎接比赛
无论在看台观战，还是在起居室前排观看电视转播，小小球迷可以穿上这款轻盈T恤，彰显洋基队荣耀。MLB 纽约洋基队幼童T恤采用透气棉料打造，让他们从开球到最后一局，尽享非凡观赛体验。
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： DM9248-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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