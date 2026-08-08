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MLB 纽约洋基队幼童T恤 - 深藏青

MLB 纽约洋基队

幼童T恤

¥199

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无论在看台观战，还是在起居室前排观看电视转播，小小球迷可以穿上这款轻盈T恤，彰显洋基队荣耀。MLB 纽约洋基队幼童T恤采用透气棉料打造，让他们从开球到最后一局，尽享非凡观赛体验。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： DM9248-410

MLB 纽约洋基队

¥199

整装待发，迎接比赛

无论在看台观战，还是在起居室前排观看电视转播，小小球迷可以穿上这款轻盈T恤，彰显洋基队荣耀。MLB 纽约洋基队幼童T恤采用透气棉料打造，让他们从开球到最后一局，尽享非凡观赛体验。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： DM9248-410

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