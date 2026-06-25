第 1 张图片，共 11 张图片
Nike Moon Shoe OG
女子运动鞋登月鞋
¥799
在 Nike 还未正式得名之前，比尔·鲍尔曼就用妻子的华夫饼模具打造了公司的第一双华夫格外底的跑步鞋。Nike Moon Shoe OG 女子运动鞋登月鞋以现代手法焕新演绎元年款设计，令其重新成为瞩目焦点。鞋面采用尼龙搭配皮革细节和耐克勾标志，并结合华夫格外底设计，重现 20 世纪 70 年代跑鞋风范。穿上这款开启经典的鞋款，迈入历史长河。
- 显示颜色： 山峰白/橡皮浅褐/珍珠灰
- 款式： IW0955-100
Nike Moon Shoe OG
¥799
在 Nike 还未正式得名之前，比尔·鲍尔曼就用妻子的华夫饼模具打造了公司的第一双华夫格外底的跑步鞋。Nike Moon Shoe OG 女子运动鞋登月鞋以现代手法焕新演绎元年款设计，令其重新成为瞩目焦点。鞋面采用尼龙搭配皮革细节和耐克勾标志，并结合华夫格外底设计，重现 20 世纪 70 年代跑鞋风范。穿上这款开启经典的鞋款，迈入历史长河。
其他细节
- 织物与皮革组合鞋面，打造别致纹理外观
- 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
- 泡棉鞋垫
- 显示颜色： 山峰白/橡皮浅褐/珍珠灰
- 款式： IW0955-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。