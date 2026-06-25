在 Nike 还未正式得名之前，比尔·鲍尔曼就用妻子的华夫饼模具打造了公司的第一双华夫格外底的跑步鞋。Nike Moon Shoe OG 女子运动鞋登月鞋以现代手法焕新演绎元年款设计，令其重新成为瞩目焦点。鞋面采用尼龙搭配皮革细节和耐克勾标志，并结合华夫格外底设计，重现 20 世纪 70 年代跑鞋风范。穿上这款开启经典的鞋款，迈入历史长河。

显示颜色： 山峰白/橡皮浅褐/珍珠灰

款式： IW0955-100